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26.12.2018, 19:09

Переход приходов УПЦ МП в ПЦУ: создана интерактивная карта

Переход приходов УПЦ МП в ПЦУ: создана интерактивная карта - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

Карта интерактивная и обновляется

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Создана карта, на которой можно посмотреть, какие общины перешли из УПЦ МП под юрисдикцию Православной церкви Украины. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ).

Карта сформирована для того, чтобы каталогизировать все освещенные случаи выхода общин из УПЦ МП и продемонстрировать действительные масштабы и географию этого явления.

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Карта интерактивная и обновляется. Кроме населенного пункта и названия храма, можно узнать дату перехода, а иногда пройти по ссылкам к новостям с более подробной информацией.

26 декабря сразу 20 приходов УПЦ МП в Винницкой области решили перейти в состав единой Православной церкви в Украине. 

25 декабря приход Украинской православной церкви Московского патриархата села Доброгорща в Хмельницкой области присоединился к ПЦУ. В тот же день во Львовской области к ПЦУ присодинились сразу три прихода УПЦ Московского патриархата: общины из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и города Угнев (Сокальский р-н). Днем ранее к единой украинской церкви присоединились прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве.

22 декабря  на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

21 декабря приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ.

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Теги: религия, упц мп, карта, пцу, переход в пцу
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