В Хмельницкой области приход УПЦ МП присоединился к единой церкви

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Приход Украинской православной церкви Московского патриархата села Доброгорща в Хмельницкой области присоединился к поместной Православной церкви Украины. Об этом сообщил в Facebook митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний.

"Имеем большую радость принять братьев и сестер Свято-Николаевского прихода с. Доброгорща Хмельницкого района (Русская православная церковь в Украине) во главе с настоятелем, священником Александром Булановым в Хмельницкой епархии Православной церкви Украины!", - написал архиерей.

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Ранее сегодня сообщалось, что во Львовской области к Православной церкви Украины присодинились сразу три прихода УПЦ Московского патриархата: общины из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и города Угнев (Сокальский р-н). Днем ранее к единой украинской церкви присоединились прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве.

22 декабря на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

21 декабря приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".