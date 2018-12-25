Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.12.2018, 18:33

Сразу три прихода УПЦ МП в Львовской области перешли в ПЦУ

Сразу три прихода УПЦ МП в Львовской области перешли в ПЦУ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

К единой церкви присоединились общины из сел Песчаное и Верчаны и города Угнев

Реклама
Реклама

24 декабря стало известно, что в Львовской области к Православной церкви Украины присодинились еще три прихода УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает сайт Духовна велич Львова.

Под юрисдикцию ПЦУ перешли общины из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и города Угнев (Сокальский р-н).

Реклама

Всего в Львовской области зарегистрировано 60 общин УПЦ МП.

Первыми в Львовской области в единой украинской церкви присоединились прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве.

22 декабря  на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

21 декабря приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".

Отправить:
Распечатать:
Теги: упц мп, автокефалия, львовская область, пцу, переход в пцу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 