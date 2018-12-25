Сразу три прихода УПЦ МП в Львовской области перешли в ПЦУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

24 декабря стало известно, что в Львовской области к Православной церкви Украины присодинились еще три прихода УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщает сайт Духовна велич Львова.

Под юрисдикцию ПЦУ перешли общины из сел Песчаное и Верчаны (Стрыйский р-н) и города Угнев (Сокальский р-н).

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Всего в Львовской области зарегистрировано 60 общин УПЦ МП.

Первыми в Львовской области в единой украинской церкви присоединились прихожане храма УПЦ МП святых апостолов Петра и Павла в Жовкве.

22 декабря на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

21 декабря приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".