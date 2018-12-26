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26.12.2018, 12:44

В Винницкой области сразу 20 приходов УПЦ МП переходят в ПЦУ

В Винницкой области сразу 20 приходов УПЦ МП переходят в ПЦУ - Фото
Иллюстративное фото (pexels)

Процесс перехода церковных общин УПЦ МП в состав ПЦУ набирает обороты: в этот раз на такой шаг идут сразу 20 приходов Винницкой области

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Сразу 20 приходов УПЦ МП решили перейти в состав единой Православной церкви в Украине. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя пресс-службы Винницкой епархии протодиакона Владислава Демченко.

“Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП в Православную церковь Украины набирает обороты. Сейчас мы можем говорить о том, что таких приходов уже больше 20. Часть уже юридически оформила свои планы, остальные - в процессе”, - рассказал служитель церкви.

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По словам Демченко, только за выходные в ПЦУ перешли пять приходов Московского патриархата.

22 декабря  на Закарпатье первый приход УПЦ МП перешел в новообразованную Православную церковь Украины.

21 декабря приходы храмов Украинской православной церкви Московского патриархата трех сел Винницкой области заявили о решении перейти в ПЦУ.

19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко провел литургию в Киеве в Спасо-Преображенском храме УПЦ МП и во время службы объявил о переходе его прихода в поместную церковь Украины.

Ранее Винницкий собор Московского патриархата перешел в УПЦ: присутствующие в храме аплодировали и выкрикивали "Браво".

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Теги: упц мп, автокефалия, винницкая область, винницкая епархия, пцу, переход в пцу
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