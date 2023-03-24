"Кто с ним был – они по спискам вообще не проходили. Потеряли единицу" – перехват ГУР

Жена мобилизованного в армию РФ военнослужащего рассказывает, что не может найти никакой информации о том, куда его отправили и жив ли он. Запись телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Россиянка (как утверждает ГУР, жительница Мурманской области) рассказывает сыну мобилизованного, что его отец после мобилизации не проходит ни по одному из списков и не числится ни в одной воинской части.

"Ну что там, там вообще ужас. Он даже нигде по спискам не проходит... Ну, потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится... Я просто в шоке. Там его документов даже нету... Я такого беспредела и бардака вообще не видела... Там кто с ним был, короче, они по спискам, я так поняла, вообще не проходили", – говорит она.

Слушайте также: "Еды нет, питаются только за свой счет, а у него деньги кончились" – перехват ГУР

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.