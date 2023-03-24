"Кто с ним был – они по спискам вообще не проходили. Потеряли единицу" – перехват ГУР
Жена мобилизованного в армию РФ военнослужащего рассказывает, что не может найти никакой информации о том, куда его отправили и жив ли он. Запись телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Россиянка (как утверждает ГУР, жительница Мурманской области) рассказывает сыну мобилизованного, что его отец после мобилизации не проходит ни по одному из списков и не числится ни в одной воинской части.
"Ну что там, там вообще ужас. Он даже нигде по спискам не проходит... Ну, потеряли единицу. Я вообще не знаю, что там творится... Я просто в шоке. Там его документов даже нету... Я такого беспредела и бардака вообще не видела... Там кто с ним был, короче, они по спискам, я так поняла, вообще не проходили", – говорит она.
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