"Еды нет, питаются только за свой счет, а у него деньги кончились" – перехват ГУР

Жена оккупанта рассказывает, что на фронте он вынужден питаться за свой счет, потому что "еды нет". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Они скупляются есть только за свой счет, у них кухни нету", – говорит женщина.

"Он окопы роет там. Они скупляются, их перевезли. Еды там нету, где их перевезли... Они скупляются только за свой счет. У него деньги закончились, даже на еду нету... Звонил тут уже 350 раз. То конфеток ему положите, то еще что-то положите", – рассказывает она.

Слушайте также: "Пришел с наряда, автомат взял, голову себе разнес и все" – перехват ГУР

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.