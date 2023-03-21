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"Еды нет, питаются только за свой счет, а у него деньги кончились" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 19:33
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Жена оккупанта рассказывает, что на фронте он вынужден питаться за свой счет, потому что "еды нет". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

"Они скупляются есть только за свой счет, у них кухни нету", – говорит женщина. 

"Он окопы роет там. Они скупляются, их перевезли. Еды там нету, где их перевезли... Они скупляются только за свой счет. У него деньги закончились, даже на еду нету... Звонил тут уже 350 раз. То конфеток ему положите, то еще что-то положите", – рассказывает она.

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Сергій Бережний
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война оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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