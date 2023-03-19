"Пришел с наряда, автомат взял, голову себе разнес и все" – перехват ГУР
Оккупант рассказывает родным, что российские военные на фронте не выдерживают психологического давления, доходит до самоубийств. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Россиянин рассказывает, что многие военные не выдерживают психологического напряжения.
"Своей жизнью живем. Кто-то стреляется. Голову пацан прострелил сам себе... Пришел с наряда, автомат взял, голову себе разнес и все",- говорит он.
По словам оккупанта, родным самоубийцы еще "повезло", поскольку командир части включил самоубийцу в список боевых потерь.
"Хоть командир хороший у нас такой, мужик справедливый, списал, что, типа, в бою, чтобы семье пять миллионов заплатили за смерть. За самострел-то не заплатят ничего", — поясняет он.
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