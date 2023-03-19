"Пришел с наряда, автомат взял, голову себе разнес и все" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает родным, что российские военные на фронте не выдерживают психологического давления, доходит до самоубийств. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Россиянин рассказывает, что многие военные не выдерживают психологического напряжения.

"Своей жизнью живем. Кто-то стреляется. Голову пацан прострелил сам себе... Пришел с наряда, автомат взял, голову себе разнес и все",- говорит он.

По словам оккупанта, родным самоубийцы еще "повезло", поскольку командир части включил самоубийцу в список боевых потерь.

"Хоть командир хороший у нас такой, мужик справедливый, списал, что, типа, в бою, чтобы семье пять миллионов заплатили за смерть. За самострел-то не заплатят ничего", — поясняет он.

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Сергій Бережний

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