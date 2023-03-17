"В очереди на границе с Россией пацаны умирают от кровопотери" – перехват ГУР

Российский оккупант в разговоре с родственником рассказывает, что поблизости от линии фронта больницы забиты ранеными, поэтому новых раненых сразу везут через границу в Россию. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В первой части разговора старший родственник пересказывает оккупанту, который находится в Украине, вранье российских пропагандистов про то, что Запад якобы начал против России "третью мировую войну", но при этом он подозревает, что военных "специально не выпускают, чтобы не рассказали, что делается там".

Разговор заходит о раненых и оккупант рассказывает, что "все забито нашими солдатами, места нету нигде".

"У нас на границу везут раненых, стоят в очереди на границе, чтобы выпустили в Россию, и на границе пацаны умирают от кровопотери", – говорит он.

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Сергій Бережний

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