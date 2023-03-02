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"Остались ночевать в Кременной, так туда HIMARS прилетел..." – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 19:07
Himars (Фото: EPA)

Оккупант в разговоре рассказывает, что россияне под Кременной несут серьезные потери из-за постоянных прорывов ВСУ и обстрелов. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны. 

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"База у нас есть в городе, в самой Кременной. Остались переночевать – туда HIMARS как (прилетел), девять "двухсотых". Другие в рубашке родились: у одного черепно-мозговая, у другого вообще только царапины. От дома одна стена осталась, прикинь", – рассказывает россиянин.

Он также говорит, что "самая масса войны будет в марте месяце".

"Когда все подстынет, земля устаканится, и вот тогда попрем – что те на нас, что мы на них", – рассказывает оккупант.

Слушайте также: "У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор HIMARS перехват ГУР
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