"У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем" – перехват ГУР
28.02.2023, 19:12
Сбитый беспилотник "Орлан" (Фото - Генштаб ВСУ)
Оккупант жалуется сослуживцу, что разведывательные дроны его подразделения сбивают сами россияне. Перехват телефонных переговоров россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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"Скажи им, чтобы они не сбивали птицы наши. В районе 195-й сбили опять птицу мою. Пусть не стреляют, пусть запрашивают по рации. У нас за два дня вторая птица... Со стрелкового сняли, возвращались. У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем", – ругается оккупант.
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