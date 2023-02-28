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"У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 19:12
Сбитый беспилотник "Орлан" (Фото - Генштаб ВСУ)

Оккупант жалуется сослуживцу, что разведывательные дроны его подразделения сбивают сами россияне. Перехват телефонных переговоров россиян опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Скажи им, чтобы они не сбивали птицы наши. В районе 195-й сбили опять птицу мою. Пусть не стреляют, пусть запрашивают по рации. У нас за два дня вторая птица... Со стрелкового сняли, возвращались. У меня птиц скоро не останется, летать будет не на чем", – ругается оккупант. 

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Сергій Бережний
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оккупанты дроны телефонный разговор перехват ГУР
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