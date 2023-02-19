"Двести зеков из Вагнера сбежали под Угледаром, прячутся где-то" – перехват ГУР

Российский военный рассказывает, что на участке Угледара 200 зеков и наемников сбежали с фронта. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Вот я еще знаю, 200 человек сбежали, зеки, вагнеры эти, ЧВК. Которых с зоны набирали, вот они и сбежали... Угледар в 50 км от нас, где-то они вот тут по лесам, по горам. Разделились по группам, по 50 человек, вот где-то тут и лазят", – говорит оккупант.

Он также убеждает собеседника, что нельзя верить тому, что говорят по телевизору, например, что много жертв среди россиян из-за того, что HIMARS наводятся по сигналам телефонов.

"Их собрали, чтобы президента послушать, они там сделали в клубе, телевизор поставили. И вычислили их по скоплению людей", – рассказывает россиянин.

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Сергій Бережний

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