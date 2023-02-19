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"Двести зеков из Вагнера сбежали под Угледаром, прячутся где-то" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 19:03
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Российский военный рассказывает, что на участке Угледара 200 зеков и наемников сбежали с фронта. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны. 

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"Вот я еще знаю, 200 человек сбежали, зеки, вагнеры эти, ЧВК. Которых с зоны набирали, вот они и сбежали... Угледар в 50 км от нас, где-то они вот тут по лесам, по горам. Разделились по группам, по 50 человек, вот где-то тут и лазят", – говорит оккупант. 

Он также убеждает собеседника, что нельзя верить тому, что говорят по телевизору, например, что много жертв среди россиян из-за того, что HIMARS наводятся по сигналам телефонов. 

"Их собрали, чтобы президента послушать, они там сделали в клубе, телевизор поставили. И вычислили их по скоплению людей", – рассказывает россиянин.

Слушайте также: Террорист Безлер: Есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает – перехват ГУР

Сергій Бережний
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перехват ГУР телефонный разговор оккупанты ЧВК Вагенра
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