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Террорист Безлер: Есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 20:29
Террорист Безлер: Есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает – перехват ГУР - Фото
Террорист Игорь Безлер (Фото - скриншот из видео)

В телефонном разговоре российский террорист Игорь Безлер обсуждает с соратником из ФСБ версию, что его пытались ликвидировать свои. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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В разговоре Безлер и его знакомый из ФСБ, который на записи обозначен как "Андрей", обсуждают взрыв во время похорон террористки Ольги Качуры (кличка Корса) 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета.

Безлер и его собеседник рассказывают друг другу, что их настойчиво приглашали на похороны Качуры, как они предполагают, чтобы там ликвидировать вместе с другими.  

Они также обсуждают обстоятельства гибели Качуры, которые представляются им подозрительными, и приходят к выводу, что ее могли ликвидировать именно для того, чтобы собрать ее знакомых на похоронах и одновременно всех уничтожить, поскольку, как говорит на записи Безлер, "есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает".   

Про взрыв на похоронах террористки Качуры в августе 2022 года пропагандистские медиа и ресурсы террористов сообщали, что он произошел якобы в результате "артиллерийского обстрела" (Безлер в перехваченном разговоре эту версию не считает убедительной). В результате взрыва погибли, по разным данным, от шести до восьми человек. 

СПРАВКА. Игорь Безлер (по кличке Бес) – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ, закончил службу в звании подполковник. В феврале 2014 года принимал участие в силовых акциях по захвату военных частей, органов власти и управления в Крыму. В апреле 2014-го Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания СБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела милиции в городе Горловка. СБУ заявляла об участии Безлера в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. В ноябре 2014-го появилась информация о ликвидации террориста, но она не подтвердилась. В 2015-м штаб АТО сообщал, что Безлер вернулся в Горловку.
  • В августе 2021 года в СБУ сообщили, что завершили досудебное расследование против главаря террористов Игоря Безлера, обвинительное заключение направлено в суд и Безлера будут судить заочно.   

Слушайте также: "В Россию уехать отсюда можно или в гробу, или когда все закончится" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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террористы телефонный разговор Игорь Безлер перехват ГУР
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