Террорист Безлер: Есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает – перехват ГУР
В телефонном разговоре российский террорист Игорь Безлер обсуждает с соратником из ФСБ версию, что его пытались ликвидировать свои. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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В разговоре Безлер и его знакомый из ФСБ, который на записи обозначен как "Андрей", обсуждают взрыв во время похорон террористки Ольги Качуры (кличка Корса) 4 августа 2022 года в Донецком театре оперы и балета.
Безлер и его собеседник рассказывают друг другу, что их настойчиво приглашали на похороны Качуры, как они предполагают, чтобы там ликвидировать вместе с другими.
Они также обсуждают обстоятельства гибели Качуры, которые представляются им подозрительными, и приходят к выводу, что ее могли ликвидировать именно для того, чтобы собрать ее знакомых на похоронах и одновременно всех уничтожить, поскольку, как говорит на записи Безлер, "есть тело – есть проблема, нет тела – проблема исчезает".
Про взрыв на похоронах террористки Качуры в августе 2022 года пропагандистские медиа и ресурсы террористов сообщали, что он произошел якобы в результате "артиллерийского обстрела" (Безлер в перехваченном разговоре эту версию не считает убедительной). В результате взрыва погибли, по разным данным, от шести до восьми человек.
- В августе 2021 года в СБУ сообщили, что завершили досудебное расследование против главаря террористов Игоря Безлера, обвинительное заключение направлено в суд и Безлера будут судить заочно.
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