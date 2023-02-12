"В Россию уехать отсюда можно или в гробу, или когда все закончится" – перехват ГУР

Оккупант в разговоре с женой говорит, что нет никакой надежды на отпуск, и что для россиянина есть только два варианта уехать из Украины – или в гробу, или когда "все закончится". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военнослужащий рассказывает, что "все плохо", поскольку всех заставляют подписывать контракты, но и контрактников отпускать в отпуск не хотят, а мобилизованным сказали, что в отпуск их отпустят только через полгода, а то и через год.

"Хочешь, я тебе правду скажу? Есть два пути. Одни – это путь в гробу. А второй – это в конце войны, когда все закончится", – говорит он.

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Сергій Бережний

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