"У украинцев под Лиманом бетонный город под землей, не пробить" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает по телефону, что россиянам не удается ничего сделать с позициями ВСУ под Лиманом, потому что там якобы "бетонный город под землей". Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Самолеты по пять-шесть раз в день залетают, долбят их. У них окопы, блиндажи по два с половиной метра бетоном залиты, не пробить", – говорит россиянин.

Дальше он рассказывает о "бетономешалках", которые приезжают прямо на позиции ВСУ.

"Со спутника смотришь – по пять-шесть машин едут в поле, потом раз – под землю исчезли. И все! У них город под землей", – рассказывает он.

Запись разговора невозможно встроить в публикацию из-за возрастных ограничений, ее можно прослушать по ссылке.

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Сергій Бережний

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