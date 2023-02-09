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Оккупант говорит жене, что ахмат — интернет-войска, а украинцы стоят до конца – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 19:11
Кадыровцы (скриншот видео)
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором тот убеждает жену, что "бойцы Кадырова" – это "интернет-войска" и призывает не верить российской пропаганде, что украинские защитники бегут с поля боя.

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"Только не верьте ахмат-сила. Ахмат-сила не воюет, это интернет-войска", – говорит оккупант.

Жена сообщает ему, что в РФ распространяют фейки о том, что украинские бойцы якобы бегут с поля боя.

"Оля, они стоят до конца, до последнего. С ними тяжело..." – отвечает россиянин.

Читайте также: Оккупант рассказал, как раненому сослуживцу вырезали почку и снова забрали на фронт – ГУР

Вадим Ребрина
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Рамзан Кадыров перехват гур мо
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