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Оккупант рассказал, как раненому сослуживцу вырезали почку и снова забрали на фронт – ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 19:48
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват телефонного разговора российского оккупанта, в котором тот рассказывает своему товарищу о случае, когда тяжелораненого российского военного быстро вернули на фронт. При этом документального оформления операции не было.

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"Еба...уло ему, короче… Вырезали одну почку, понял?.. Осколком еба...ло... Ну, отпустили домой. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой… Смотри, почки у него по факту нету, по бумагам это нигде не проходит…" – сказал оккупант.

"Кто делал операцию — вообще неизвестно… Вырезали почку в Ясиноватой… Отвезли потом отлеживаться в Донецк. Ну короче, до конца неясно" — добавил он.

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Вадим Ребрина
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