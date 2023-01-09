Отступая из Лимана Донецкой области, россияне насиловали женщин и убивали гражданских, а молодых мужчин "забирали туда к себе". Очередной перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

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В перехваченном разговоре, который, как утверждают в СБУ, станет одним из доказательств для Гааги, россиянин сказал: "Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов е**ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех **ли, резали их, расстреливали".

В СБУ сообщили, что всего по фактам нарушения законов и обычаев войны армией РФ украинская спецслужба открыла более 21 000 уголовных производств.

Подобный перехват ранее публиковала украинская разведка: в разговоре с женой оккупант рассказал, как россияне "всех убивали и насиловали", отступая из Лимана.

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Оксана Житнюк

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