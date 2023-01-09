UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы всех вырезали, насиловали и расстреливали, когда Лиман сдавали" – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:31
Видео: СБУ
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Отступая из Лимана Донецкой области, россияне насиловали женщин и убивали гражданских, а молодых мужчин "забирали туда к себе". Очередной перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В перехваченном разговоре, который, как утверждают в СБУ, станет одним из доказательств для Гааги, россиянин сказал: "Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов е**ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех **ли, резали их, расстреливали".

В СБУ сообщили, что всего по фактам нарушения законов и обычаев войны армией РФ украинская спецслужба открыла более 21 000 уголовных производств.

  • Подобный перехват ранее публиковала украинская разведка: в разговоре с женой оккупант рассказал, как россияне "всех убивали и насиловали", отступая из Лимана.

Читайте также: "Их сотрут с лица земли". Оккупант рассказал о своей ненависти к украинцам — перехват ГУР

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу перехват Лиман
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 