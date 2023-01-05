Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора российского оккупанта с кем-то из РФ, в котором он рассказывает, что украинцы — "отребье", и выражает желание уничтожать их вместе с их детьми.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Кисуль, это всего лишь хохлы, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль, блин. Ну почему вы за них переживаете? Бл...ть, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли. Наших людей этих всех кончат там. А кого не кончат – будут сами ползти на коленях и просить о пощаде. Забудь ты про эту нацию, не будет ее никогда в жизни, осталось совсем чуть-чуть, ее сотрут с земли и все, не будет этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть умирают быстренько", – говорит оккупант.

На вопрос собеседницы о детях, он ответил: "Пох...й на них тоже. Я еб...л их в рот ихних детей, всех детей у...бков. Убл...дков обучают в лагерях, понимаешь, чтобы ненавидели русских. Вот и все. Хохляцкий ребенок, бл...ть, надо задушить нах...й, еще в утробе нах...й. Потому я буду так и делать. И делаю. Ладно, все, давай, целую".

В ГУР отмечают, что данная запись в очередной раз подтверждает, что целью российской войны является геноцид украинского народа.

Читайте также: Мать оккупанта после его рассказа о войне: "Не дождусь, наверное, тебя" – перехват ГУР

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.