Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват телефонного разговора оккупанта с родственниками в РФ. На новой записи сын жалуется матери на тотальное пьянство среди российских военнослужащих и махинации властей РФ с оформлением уничтоженных в Украине оккупантов.

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"Нет, не отпустят. Из нас просто пушечное мясо готовится, вот и все", – отвечает российский солдат на вопрос матери, не "отпустят" ли его.

На предложение обратиться к командованию военный отвечает, что никто не знает, где оно. "Они в деревне бухают. Где они еще-то? Что им делать-то?" – говорит он.

По словам оккупанта, в его подразделении "все пьют".

Кроме того, уничтоженных в Украине военных РФ оформляют как погибших в российском Белгороде. "Ставят, что погиб в Белгороде, а не в Украине. Видишь, какая система", – посетовал оккупант.

"Вот я говорю, Игорь: жду, жду, но не дождусь, наверное, тебя..." – ответила ему мать.

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Вадим Ребрина

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