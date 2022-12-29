Оккупант под Луганском жалуется жене, что "на позициях нет никого, все убежали" – перехват
29.12.2022, 19:02
Уничтоженные под Бахмутом российские оккупанты (фото — @slovyanskasil)
Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора одного из российских оккупантов в Луганской области, который рассказывает жене о потерях и массовом дезертирстве товарищей.
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"Как бы в окружение, чтобы не попали, тут ж...па у нас", – говорит оккупант. Также, по его словам, россиян "кроют сильно, бл...дь".
Многие российские солдаты убежали с позиций, сообщил он жене, "из целой роты осталось два взвода". При этом оккупант просит женщину ничего никому не рассказывать.
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