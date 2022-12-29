Оккупант под Луганском жалуется жене, что "на позициях нет никого, все убежали" – перехват

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора одного из российских оккупантов в Луганской области, который рассказывает жене о потерях и массовом дезертирстве товарищей.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как бы в окружение, чтобы не попали, тут ж...па у нас", – говорит оккупант. Также, по его словам, россиян "кроют сильно, бл...дь".

Многие российские солдаты убежали с позиций, сообщил он жене, "из целой роты осталось два взвода". При этом оккупант просит женщину ничего никому не рассказывать.

Читайте также: "Лучше отсюда соскакивать". Оккупант делится впечатлениями о войне – перехват

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.