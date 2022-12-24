Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват разговора российского оккупанта со своим другом, в котором он жалуется на армейское обеспечение и советует не ехать на войну в Украину.

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Военнослужащий РФ рассказывает, что сейчас проходит набор в штурмовую группу, но он не желает туда идти. "Ну его на х...й с нашим обмундированием. Броня – 4-й класс защиты, чисто грудина и напашник. И каски, на..уй, образца 40-го года".

Когда друг говорит, что собирается тоже "подтягиваться", оккупант советует ему этого не делать. "По возможности отсюда лучше соскакивать, с этой х...ни, на...уй".

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Вадим Ребрина

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