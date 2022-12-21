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"У нас очень много 500-х". Оккупант о большом количестве дезертиров в армии РФ – перехват

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 18:30
Оккупанты (Фото: EPA)

В новом перехвате Главного управления разведки Минобороны российский военнослужащий рассказывает об отсутствии военной техники и большом количестве дезертиров в армии РФ.

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"Где наша новая техника, так называемая, которую все рекламируют, я в душе не ...бу", – говорит военный.

Также он рассказывает о большом количестве дезертиров.

"У нас очень много 500-х, очень много", – говорит он.

500-е — военнослужащие, бросившие оружие и отказавшиеся дальше воевать.

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Вадим Ребрина
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перехват дезертирство гур минобороны
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