"У нас очень много 500-х". Оккупант о большом количестве дезертиров в армии РФ – перехват
21.12.2022, 18:30
Оккупанты (Фото: EPA)
В новом перехвате Главного управления разведки Минобороны российский военнослужащий рассказывает об отсутствии военной техники и большом количестве дезертиров в армии РФ.
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"Где наша новая техника, так называемая, которую все рекламируют, я в душе не ...бу", – говорит военный.
Также он рассказывает о большом количестве дезертиров.
"У нас очень много 500-х, очень много", – говорит он.
500-е — военнослужащие, бросившие оружие и отказавшиеся дальше воевать.
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