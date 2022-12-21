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Оккупант жалуется матери в перехвате ГУР: "Свой танк дважды выстрелил – 20 пацанов убило" видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 14:51
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Военнослужащий оккупационной армии России в Украине пожаловался матери на случай дружественного огня, в котором российский танк "положил" сразу 20 единиц личного состава ВС РФ. Перехват их разговора опубликовал YouTube-канал Главного управления разведки.

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По его словам, "потери больше от своих, чем от хохлов, бл**ь".

"Пацанов покрошили нормально. Приехали с Ярославля, 3-й батальон. И 20 человек убило. И то, это наш танк е**нул. Два раза выстрелил – и 20 пацанов на**й. Говорю, б**, тут командование – х** поймешь какое. Твари. Своих же убивают на**й", – жалуется захватчик.

Мать оккупанта поддержала его лингвистический поток словами: "Уроды, бл**ь, недоделанные".

Затем она в ходе разговора возмущалась, что "вон что [украинцы] творят: теперь уже по нашим, по российским, бл**ь, городам, х**рят".

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Євген Пилипенко
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война гур артиллерия перехват танк дружественный огонь
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