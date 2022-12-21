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Путина ждет либо Гаага, либо бесславная смерть в бункере – руководитель СБУ

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 11:30
Путина ждет либо Гаага, либо бесславная смерть в бункере – руководитель СБУ - Фото
Василий Малюк (Фото - Facebook СБУ)

Российского диктатора Владимира Путина ждет либо скамья подсудимых в Гааге, либо "бесславная смерть где-то в бункере на Алтае". Об этом в интервью Наталье Мосейчук сказал и. о. главы СБУ Василий Малюк.

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На вопрос, следует ли Путину бояться ликвидации, он ответил: "Заигрался, закрался, зазнался... Это бункерный дед. Он реально живет в своем болезненном мире и его ждет два варианта: либо скамья подсудимых в Гааге, либо бесславная смерть где-то в бункере на Алтае".

По словам Малюка, СБУ сформировала "уникальную копилку доказательств" для будущих международных уголовных судов. Над сбором этих доказательств вместе с СБУ работают следователи Нацполиции, ГБР, НАБУ.

"Карим Хан (прокурор Международного уголовного суда. – Ред.), когда их увидел, сказал – "высший пилотаж", – отметил Малюк.

Он уточнил, что это доказательства, собранные не только гласно. "Проведен очень масштабный комплекс именно негласных розыскных технических мероприятий. У нас очень много интересных аудиофайлов и не только", – сказал Малюк.

  • В мае Карим Хан, находясь в Украине, сказал, что расследование военных преступлений, совершенных россиянами во время вторжения в Украину, станет самым крупным расследованием за все время существования Международного уголовного суда в Гааге.
Вадим Ребрина
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владимир путин сбу Василий Малюк Карим Хан
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