UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы там всех поперерезали". Признания россиянина о бегстве врага из Лимана – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 18:53
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Российский оккупант позвонил жене или подружке и рассказал, как захватчики убивали местных жителей и совершали другие военные преступления при бегстве из Лимана в Донецкой области во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в сентябре. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российский военный рассказал, что "когда мы отступили с Лимана, там всех поперерезали".

"Этих мужиков там всех поубивали. И стариков на**й. Баб насиловали и тоже убивали. Резали их там, бл**ь. <...> Парни, которых там оставили, когда выходили, рассказывали, как они [люди] там визжали, орали, ё*та", – хвалится военный преступник своей подруге.

По его словам, армия страны-террориста РФ намерена снова захватить территории, откуда ее изгнали Силы обороны Украины. Собеседница поначалу не поняла, куда наступают оккупанты и что штурмуют. Он ей "объяснил".

Смотрите видео: "Оккупанты драпали, на чем могли". Военные показали, как освобождали Лиман

"Так мы наши территории и штурмуем. Мы же освободили их. Отступили. Вот теперь обратно надо забирать. Теперь мы их штурмуем, освобождаем", – рассказал захватчик.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война оккупанты военные преступления убийство геноцид разведка гур перехват Лиман
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 