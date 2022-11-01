Российский оккупант позвонил жене или подружке и рассказал, как захватчики убивали местных жителей и совершали другие военные преступления при бегстве из Лимана в Донецкой области во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в сентябре. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки.
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Российский военный рассказал, что "когда мы отступили с Лимана, там всех поперерезали".
"Этих мужиков там всех поубивали. И стариков на**й. Баб насиловали и тоже убивали. Резали их там, бл**ь. <...> Парни, которых там оставили, когда выходили, рассказывали, как они [люди] там визжали, орали, ё*та", – хвалится военный преступник своей подруге.
По его словам, армия страны-террориста РФ намерена снова захватить территории, откуда ее изгнали Силы обороны Украины. Собеседница поначалу не поняла, куда наступают оккупанты и что штурмуют. Он ей "объяснил".
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"Так мы наши территории и штурмуем. Мы же освободили их. Отступили. Вот теперь обратно надо забирать. Теперь мы их штурмуем, освобождаем", – рассказал захватчик.
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