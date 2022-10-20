В Лимане полиция закончила эксгумацию на крупнейшем массовом захоронении – фото

Нацполиция сообщает, что завершила следственные действия на крупнейшем массовом захоронении, которое было обнаружено после деоккупации Лимана Донецкой области.

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В городе были обнаружены два массовых захоронения – в одном были похоронены гражданские, в другой – защитники Украины. На этих двух захоронениях извлечены тела 146 человек – 111 гражданских и 35 военнослужащих.

Сообщается, что в Лимане сейчас установлены 25 мест стихийных захоронений. Эксгумация из единичных могил продолжается.

Всего на деоккупированных территориях северной части Донбасса эксгумировано 166 тел: 85 – мужчины, 66 – женщины, 5 детей, для 10 тел пол не установлен, сообщает полиция.

Следователи работают над установлением личностей и причин смерти каждого погибшего. По предварительным данным, люди погибали от минно-взрывных и осколочных ранений в результате российских обстрелов, а также по естественным причинам. Имеются тела с признаками насильственной смерти.

Количество лиц, казненных российскими оккупантами, будет обнародовано после завершения всех экспертиз.

3 октября Зеленский объявил, что Лиман полностью зачищен от оккупантов.

В Пентагоне освобождение Лимана назвали значительным достижением украинских военных.

Сергій Бережний

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