"Сдавали врагу патриотов в Лимане и под Херсоном". СБУ заявила о задержании подозреваемых

Служба безопасности задержала двоих подозреваемых в сотрудничестве с российскими оккупантами и предоставлении им информации об украинцах – участниках сопротивления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители сообщают, что задержали подозреваемых в коллаборационизме во время стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях юга и востока Украины.

По информации СБУ, задержанные входили в состав местных оккупационных администраций и помогали россиянам репрессировать украинцев.

В Лимане контрразведка СБУ задержала местную жительницу, которую подозревают в том, что она добровольно согласилась сотрудничать с оккупантами, призывала украинцев поддерживать захватчиков.

По данным СБУ, за это оккупанты предложили ей возглавить так называемое "управление труда и соцзащиты населения" во временно захваченном городе.

В спецслужбе заявляют, что задержанная помогала оккупантам собирать данные на участников АТО, проживавших в Лимане.

Ей сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Нововоскресенском Херсонской области сотрудники СБУ задержали человека, которого подозревают в том, что он был руководителем местной оккупационной администрации.

Задержанному инкриминируют агитацию в поддержку захватчиков, попытки заставить сотрудничать с ними поселковых педагогов, и предоставление оккупантам информации об украинских активистах, в том числе участниках движения сопротивления.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

12 октября СБУ сообщила о разоблачении в Киеве агентурной группы РФ, через которую, по утверждению сотрудников спецслужбы, враг получал координаты для нанесения ракетных ударов по столице.

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Наталія Медведєва

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