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Корректировали удары по Киеву: СБУ объявила о подозрении двум фигурантам расследования

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 14:39
Корректировали удары по Киеву: СБУ объявила о подозрении двум фигурантам расследования - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила агентурную группу РФ в Киеве, через которую, по утверждению СБУ, враг получал координаты для нанесения ракетных ударов по столице.

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По данным расследования, группа состояла из уроженца Киева, который с 2017 года находится во временно оккупированном Крыму и там добровольно пошел на сотрудничество с ФСБ, и женщины, действовавшей под его руководством в Киеве.

Задачей женщины был сбор данных для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам, а также информации о перемещении подразделений ВСУ и расположении блокпостов.  

СБУ сообщает, что женщина задержана, а ее куратору объявлено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц.

  • 12 октября СБУ сообщила о раскрытии в Харьковской области агентурной сети, которая охотилась за HIMARS

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Сергій Бережний
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