Кроме Медведева, СБУ объявила в розыск Бортникова, Нарышкина, Шойгу и других чиновников РФ

Кроме заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, СБУ объявила в розыск директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главу Минобороны Сергея Шойгу и еще ряд российских чиновников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ подтвердила объявление в розыск Медведева. Это произошло еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии РФ.

"Он, как и большинство членов Совбеза РФ, является подозреваемым в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", – говорится в сообщении.

Такие преступления, отмечают в СБУ, наказываются лишением свободы сроком до 15 лет или пожизненно.

Также объявлены в розыск директор ФСБ Александр Бортников, глава нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Совета федерации федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ Сергей Патрушев, спикер МИД РФ Мария Захарова, начальник управления пресс-службы и информации Минобороны РФ Игорь Конашенков и другие.

"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, которые виновны в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении.

10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.

В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.

Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.

Вадим Ребрина

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