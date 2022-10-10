СБУ объявила в розыск Медведева
10.10.2022, 18:35
Дмитрий Медведев (фото - ЕРА)
Служба безопасности Украины объявила в розыск заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.
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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.
В базе МВД Медведев находится в категории лиц, укрывающихся от органов досудебного расследования. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей.
- 12 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил Медведеву на его требование "тотальной капитуляции" Украины. Данилов назвал Медведева "начинающим блогером" и заявил, что ему мысленно нужно находиться не с Украиной, а с государствами вроде Северной Кореи и "саддамовским бункером, где он будет прятаться".
- 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.
- В Киеве от ракетных ударов погибли пять человек, 51 – пострадал. Из них 42 госпитализированы в медучреждения города.
- Украинцев просят ограничить использование электроэнергии с 17:00 до 23:00. Это поможет преодолеть нагрузку электросетей.
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