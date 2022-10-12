СБУ заявила, что разоблачила сеть ГРУ РФ, которая "охотилась" за HIMARS: фото

Контрразведка СБУ провела спецоперацию в Харьковской области, в результате которой разоблачила и прекратила деятельность российской агентурной сети. Ее участники действовали по заказу Главного разведывательного управления РФ и имели широкий спектр задач. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, в частности, пособники врага:

- собирали и передавали информацию о дислокации сил обороны Украины и военной техники;

- занимались корректировкой и отчитывались о результатах нанесения ракетно-артиллерийских ударов РФ по объектам Украины;

- "охотились" за ракетными системами HIMARS.

В СБУ сообщают, что организаторами сети являются двое жителей Харьковской области. Они, по данным спецслужбы, сформировали пул осведомителей из круга своих знакомых и друзей, которых использовали "в темную".

В частности, создали группы в мессенджерах, в которых, маскируясь "бытовыми разговорами", узнавали о результатах прилетов по объектам, а также о передвижении украинской военной техники, ее количестве и т.д.

Оба организатора, по данным следствия, согласились на сотрудничество с РФ по идеологическим соображениям и из-за обещаний "высоких должностей" в случае оккупации региона. Также за каждую порцию информации они получали денежное вознаграждение.

Один из них в начале полномасштабного вторжения перебрался на временно оккупированную территорию и продолжил свою подрывную деятельность. И это при том, что его сын – военнослужащий ВСУ и воюет против оккупантов, отметили в ведомстве.

"Сейчас СБУ задержала агента, оставшегося на подконтрольной Украине территории. В результате серии обысков были получены доказательства его преступного сотрудничества с врагом", – говорится в сообщении.

Ему объявлено о подозрении в государственной измене и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Кроме Медведева, СБУ объявила в розыск Бортникова, Нарышкина, Шойгу и других чиновников РФ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.