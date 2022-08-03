Устраивала массовые убийства. Ликвидирована известная террористка ДНР Ольга Качура

На Донбассе ликвидировали известную террористку ДНР Ольгу "Корсу" Качуру, которая была осуждена на 12 лет за массовые убийства. Об этом сообщил журналист Денис Казанский со ссылкой на данные боевиков. Информацию подтвердил украинский военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О ликвидации Качуры стало известно 3 августа, она командовала дивизионом реактивных систем залпового огня у террористов и имела "звание полковника ДНР".

Качура работала следователем в Донецке, была подполковником милиции в запасе и уволилась из МВД в феврале 2011 года. Последняя ее должность — замначальника отдела Кировского районного отдела Донецкого городского управления МВД. В 2014 году она изменила присяге и присоединилась к боевикам известного террориста и российского диверсанта Игоря Безлера. Воевала против Украины в составе "3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут".

В январе 2022 года Шевченковский райсуд Черновцов заочно приговорил Качуру к 12 годам лишения свободы по статье об участии в террористической группе или террористической организации. В СБУ отмечали, что она непосредственно руководила обстрелами позиций ВСУ из "градов" вблизи Иловайска, Дебальцево, Углегорска, Авдеевки и Мариновки, что привело к массовой гибели людей.

Читайте также: ВСУ ликвидировали группу Лига, ранее известную как ЧВК Вагнера: фото

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.