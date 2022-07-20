ВСУ ликвидировали группу Лига, ранее известную как ЧВК Вагнера: фото

Воины 58-ой отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского ликвидировали группу наемников Лига, также известную как частная военная компания Вагнера. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, на одном из рубежей линии фронта группа российских оккупантов ЧВК Вагнера (Лига) полностью ликвидирована военнослужащими ВСУ.

"Кровавый "бизнес" этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива – стать частицей плодородного украинского чернозема", – говорится в сообщении.

12 июля замглавы ГУР сообщил, что российский диктатор Владимир Путин не будет объявлять войну и мобилизацию в РФ, а делает ставку на ЧВК.

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Наталия Медведева

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