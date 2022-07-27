Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов. Ликвидирован силовик – ГУР
На временно оккупированных территориях Херсонской области действует движение сопротивления, ликвидируя местных коллаборантов. Сегодня в результате подрыва авто был ликвидирован так называемый полицейский оккупационного режима, сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов", – заявили в ГУР.
Так, сегодня в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина был взорван экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Авто взорвали с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский погиб, а второй находится в больнице.
"ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам", – сказано в сообщении.
Ранее сегодня херсонские СМИ писали, что взрыв произошел примерно в 12:20. На месте происшествия были видны бригады медиков.
- 18 июня в Херсоне пытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".
Читайте также: Антоновский мост не разрушен, но для оккупантов теперь бесполезен – Херсонская ОВА
Комментарии