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Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов. Ликвидирован силовик – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 19:22
Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов. Ликвидирован силовик – ГУР - Фото
Херсон (Фото - ТрО)

На временно оккупированных территориях Херсонской области действует движение сопротивления, ликвидируя местных коллаборантов. Сегодня в результате подрыва авто был ликвидирован так называемый полицейский оккупационного режима, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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"Движение сопротивления зачищает Херсон от коллаборантов", – заявили в ГУР.

Так, сегодня в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина был взорван экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Авто взорвали с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский погиб, а второй находится в больнице.

"ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня херсонские СМИ писали, что взрыв произошел примерно в 12:20. На месте происшествия были видны бригады медиков. 

  • 18 июня в Херсоне пытались ликвидировать коллаборанта Евгения Соболева, которого оккупанты назначили "главой областного УФСИН".

Читайте также: Антоновский мост не разрушен, но для оккупантов теперь бесполезен – Херсонская ОВА 

Оксана Житнюк
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