Пытал и убивал людей. Главаря российских боевиков Безлера будут судить заочно

Следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование против главаря боевиков на Донбассе Игоря Безлера. Обвинительное заключение направлено в суд, Безлера будут судить заочно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Гражданин РФ, главарь одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" Безлер обвиняется в организации и совершении умышленного убийства и жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в Горловке, Донецкой области, Безлер возглавил группировку боевиков.

Спецслужба установила, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, а потом убил его.

По данным СБУ, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили похищенного.

Действия обвиняемого Безлера квалифицированы по статье о нарушении законов и обычаев войны. Судить главаря российских боевиков будут заочно.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СПРАВКА. Игорь Безлер (по кличке "Бес") – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года проходил службу в . Игорь Безлер (по кличке "Бес") – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ , закончил службу в звании подполковник. В феврале 2014 года принимал участие в силовых акциях по захвату военных частей, органов власти и управления в Крыму. В апреле 2014-го Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания СБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела милиции в городе Горловка. СБУ заявляла об участии Безлера в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. В ноябре 2014-го появилась информация о ликвидации террориста, но она не подтвердилась. В 2015-ом штаб АТО сообщал, что Безлер вернулся в Горловку.

2 февраля сообщалось, что у полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции".

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Наталия Медведева

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