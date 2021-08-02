UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пытал и убивал людей. Главаря российских боевиков Безлера будут судить заочно

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2021, 22:03
Пытал и убивал людей. Главаря российских боевиков Безлера будут судить заочно - Фото
Главарь боевиков Игорь Безлер (Скриншот видео: ТСН/Youtube)

Следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование против главаря боевиков на Донбассе Игоря Безлера. Обвинительное заключение направлено в суд, Безлера будут судить заочно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Гражданин РФ, главарь одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" Безлер обвиняется в организации и совершении умышленного убийства и жестоком обращении с гражданским населением.

По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в Горловке, Донецкой области, Безлер возглавил группировку боевиков.

Спецслужба установила, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, а потом убил его.

По данным СБУ, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили похищенного.

Действия обвиняемого Безлера квалифицированы по статье о нарушении законов и обычаев войны. Судить главаря российских боевиков будут заочно.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СПРАВКА. Игорь Безлер (по кличке "Бес") – российский террорист. По данным СБУ, до 2002 года проходил службу в подразделениях ГРУ ГШ ВС РФ, закончил службу в звании подполковник. В феврале 2014 года принимал участие в силовых акциях по захвату военных частей, органов власти и управления в Крыму. В апреле 2014-го Безлер по заданию российской военной разведки в составе диверсионной группы принимал участие в захвате здания СБУ в Донецкой области, а позже в захвате райотдела милиции в городе Горловка. СБУ заявляла об участии Безлера в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. В ноябре 2014-го появилась информация о ликвидации террориста, но она не подтвердилась. В 2015-ом штаб АТО сообщал, что Безлер вернулся в Горловку.
  • 2 февраля сообщалось, что у полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции".

Читайте также: Асеев: Установлены ключевые военные преступники из донецкой тюрьмы "Изоляция" – фото

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боевики Донбасс Игорь Безлер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 