Пытал и убивал людей. Главаря российских боевиков Безлера будут судить заочно
Следователи Службы безопасности завершили досудебное расследование против главаря боевиков на Донбассе Игоря Безлера. Обвинительное заключение направлено в суд, Безлера будут судить заочно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Гражданин РФ, главарь одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" Безлер обвиняется в организации и совершении умышленного убийства и жестоком обращении с гражданским населением.
По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в Горловке, Донецкой области, Безлер возглавил группировку боевиков.
Спецслужба установила, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя, а потом убил его.
По данным СБУ, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу боевики пытали и убили похищенного.
Действия обвиняемого Безлера квалифицированы по статье о нарушении законов и обычаев войны. Судить главаря российских боевиков будут заочно.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
- 2 февраля сообщалось, что у полицейских Донецкой области есть информация о более чем 70 боевиках, которые могут быть причастны к преступлениям в "Изоляции".
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