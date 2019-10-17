Кто в СБУ "кошмарил" бизнес. Баканов отдал ГБР материалы проверки

Служба безопасности Украины передала Госбюро расследований результаты "системной" внутренней проверки насчет возможного давления сотрудников спецслужбы на бизнес и незаконного уничтожения вещдоков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ со ссылкой на заявление главы ведомства Ивана Баканова.
"Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований", - уточнили в Службе.
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В Национальное агентство предотвращения коррупции переданы материалы против двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.
"В Службе состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы будут переданы в ГБР", - добавили в СБУ.
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