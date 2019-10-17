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Кто в СБУ "кошмарил" бизнес. Баканов отдал ГБР материалы проверки

Кто в СБУ "кошмарил" бизнес. Баканов отдал ГБР материалы проверки - Фото
Фото: depositphotos.com
17.10.2019, 13:27

После прихода нового руководства в СБУ проведено уже 23 проверки и служебных расследования: к 55 сотрудникам "приняты управленческие меры"

Служба безопасности Украины передала Госбюро расследований результаты "системной" внутренней проверки насчет возможного давления сотрудников спецслужбы на бизнес и незаконного уничтожения вещдоков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ со ссылкой на заявление главы ведомства Ивана Баканова.

"Установлены отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований", - уточнили в Службе.

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В Национальное агентство предотвращения коррупции переданы материалы против двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подрабатывали" по совместительству.

"В Службе состоялась проверка обоснованности получения служебного жилья. Уже выявлены отдельные случаи неправомерного получения квартир. Материалы будут переданы в ГБР", - добавили в СБУ.

  • Что именно в руководстве CБУ ожидают в результате реформы ведомства, там рассказали двумя неделями ранее. Концепт перестройки показали G7, ЕС и НАТО. У Баканова утверждают, что все они поддержали реформу "и выразили готовность оказать помощь в ее реализации".

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