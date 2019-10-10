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Баканов показал Большой семерке, ЕС и НАТО, что сделают с СБУ

Баканов показал Большой семерке, ЕС и НАТО, что сделают с СБУ - Фото
Иван Баканов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.10.2019, 08:41

Председатель СБУ попросил у международного сообщества набраться терпения, так как, по его словам, "сложные реформы не осуществляют быстро"

Вчера, 9 октября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с послами и руководством дипмиссий стран Большой семерки и Евросоюза: презентовал им концепцию, как у президента Владимира Зеленского собираются реформировать СБУ. Об этом сообщили в пресс-центре Службы.

Он заверил, что "устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит президент", и добавил, что главной задачей ведомства "будет исключительно противодействие угрозам госбезопасности".

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Новый закон об СБУ, по его словам, "вскоре" передадут на рассмотрение в Раду.

Аналогичную встречу Баканов провел позднее с руководством представительства НАТО и консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.

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сбу Иван Баканов
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