Баканов показал Большой семерке, ЕС и НАТО, что сделают с СБУ

Вчера, 9 октября, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с послами и руководством дипмиссий стран Большой семерки и Евросоюза: презентовал им концепцию, как у президента Владимира Зеленского собираются реформировать СБУ. Об этом сообщили в пресс-центре Службы.
Он заверил, что "устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит президент", и добавил, что главной задачей ведомства "будет исключительно противодействие угрозам госбезопасности".
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Новый закон об СБУ, по его словам, "вскоре" передадут на рассмотрение в Раду.
Аналогичную встречу Баканов провел позднее с руководством представительства НАТО и консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины.