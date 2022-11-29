Кубраков станет новым вице-премьером. Под него объединят два министерства
Министр инфраструктуры Александр Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его словам, на этой неделе в правительстве появится еще один вице-премьер, который будет отвечать за регионы и инфраструктуру.
Собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа подтвердил информацию Железняка.
Он отметил, что Министерства инфраструктуры и регионального развития будут объединены.
Новую должность займет Кубраков. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий останется без изменений.
Решение об укрупнении министерств и назначении нового министра принимает Верховная Рада.
- Недавно президент Владимир Зеленский ввел Кубракова в состав Ставки верховного главнокомандующего.
- В августе Кубраков говорил, что ему не интересно быть премьером, так как во время войны в Украине нет строительства.
- Он работает министром инфраструктуры с мая 2021 года, до этого Кубраков занимал должность главы Укравтодора.
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