Кубраков станет новым вице-премьером. Под него объединят два министерства

Министр инфраструктуры Александр Кубраков станет вице-премьер-министром, который будет отвечать за инфраструктуру и региональное развитие. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, на этой неделе в правительстве появится еще один вице-премьер, который будет отвечать за регионы и инфраструктуру.

Собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа подтвердил информацию Железняка.

Он отметил, что Министерства инфраструктуры и регионального развития будут объединены.

Новую должность займет Кубраков. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий останется без изменений.

Решение об укрупнении министерств и назначении нового министра принимает Верховная Рада.

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Дмитро Гриниченко , Юрій Смірнов

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