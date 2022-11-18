Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего
18.11.2022, 13:24
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и замруководителя Офиса президента Романа Машовца. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.
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Изменения внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.
Указ вступает в силу дня опубликования.
- 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий.
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