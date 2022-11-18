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Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 13:24
Зеленский внес изменения в состав Ставки верховного главнокомандующего - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего министра инфраструктуры Александра Кубракова и замруководителя Офиса президента Романа Машовца. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

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Изменения внесены на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны.

Указ вступает в силу дня опубликования.

  • 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ставка александр кубраков Роман Машовец
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