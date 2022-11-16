На заседании Ставки приняты решения о дальнейшей деоккупации территорий Украины

Президент Владимир Зеленский 16 ноября провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Участники проанализировали информацию о характере повреждений, нанесенных недавними российскими ракетными ударами, и рассмотрели ход ликвидации последствий этих террористических атак.

Также обсуждалось усиление защиты объектов критической инфраструктуры и повышение эффективности работы противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, члены Ставки рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на фронте с учетом изменений на южном направлении.

"Были приняты решения в контексте дальнейшей деоккупации украинских территорий", – говорится в сообщении.

Отдельно были проанализированы темпы и объемы ремонта техники и вооружения, а также обеспечения войск всем необходимым для прохождения зимнего периода.

Ранее сегодня по итогам заседания Ставки секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина выступает за совместное с партнерами максимально детальное изучение инцидента с падением ракеты на территории Польши. Также Украина ожидает от партнеров информацию, на основании которой было сделано заключение о том, что речь идет о ракете украинской ПВО.

Вадим Ребрина

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