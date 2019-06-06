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06.06.2019, 17:25

Кучма о предприятиях Донбасса: Бизнесмены не хотят их забирать

Кучма о предприятиях Донбасса: Бизнесмены не хотят их забирать - Фото
Второй президент Украины Леонид Кучма (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам представителя Украины в ТКГ, предприятия на оккупированной территории находятся в плачевном состоянии

Многие крупные предприятия на оккупированных территориях доведены до плачевного состояния, поэтому не все бизнесмены хотят их возвращать. Об этом сегодня на брифинге заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает LIGA.net.

Отвечая на вопрос, при каких условиях Украина отменит временный запрет на торговлю с оккупированными территориями, Кучма отметил, что на заседании СНБО должно быть дано поручение в первую очередь правительству - предложить решение вопроса.

Уточняя, должны ли быть для этого возвращены украинские предприятия, Кучма сказал: "Обязательно" - и добавил: "Может, я не должен этого говорить. У некоторых бизнесменов нет желания забирать их. Потому что они доведены за это время до такого состояния, что... Тем более что это ж надо с начала начинать - и рабочий класс, и руководство - откуда его взять? Оттуда все поубегали. Они скажут: забирайте, пожалуйста - и что? Что с этим делать? А мы по картинкам с вами видим, в каком состоянии находятся многие крупные предприятия".

По его словам, необходимо провести аудит предприятий, если понадобится - международный, а потом уже принимать окончательное решение.

Ранее сегодня Кучма сказал, что экономической блокады временно оккупированной территории Донбасса не существует, а есть временный запрет перемещения грузов через линию столкновения.

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Теги: Донбасс, война, леонид кучма, предприятие
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