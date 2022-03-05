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Кулеба – Блинкену: Украина победит в войне с Россией, вопрос в цене победы

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 22:59
Кулеба – Блинкену: Украина победит в войне с Россией, вопрос в цене победы - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (фото – МИД)

Украина победит в войне с Россией, а если западные партнеры будут давить на РФ решительнее, то цена победы будет ниже. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал главе Госдепа США Энтони Блинкену, передает пресс-служба МИД.

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"Украина победит в этой войне, потому что украинцы поднялись на Народную войну за свою землю, и правда на нашей стороне. Вопрос в цене победы. Если партнеры продолжат действовать решительно, увеличивать экономическое и политическое давление на РФ, давать необходимое нам оружие, цена будет ниже для Украины. Это спасет много жизней", – сказал Кулеба.

Блинкен пообещал сделать максимум, чтобы цена была как можно ниже, выразил восхищение действиями украинского народа, президента Владимира Зеленского, армии и всех сил обороны.

Также министры обсудили, как обеспечить эффективность санкций против РФ и не допустить их обхода. Кроме того, Блинкен заявил, что США готовы продолжать поддержку обороноспособности Украины и рассматривают возможность ее усиления.

"Путин совершил ужасную ошибку во многих смыслах. Он считал, что Украины не существует как независимого государства. Украинский народ сейчас ежедневно доказывает прямо противоположное. Сила, решительность и целеустремленность украинцев с поддержкой США и всего мира победят. Я говорю это прямо", – сказал он.

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Марк Сировой
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