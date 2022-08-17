Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь США Украине
17.08.2022, 20:54
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)
Глава МИД Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили поставки оружия в рамках военной помощи Украине. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Оружие было главной темой моего разговора с Госсекретарем Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за неизменную поддержку США", – написал Кулеба.
- Сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии