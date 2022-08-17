Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь США Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили поставки оружия в рамках военной помощи Украине. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

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"Оружие было главной темой моего разговора с Госсекретарем Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за неизменную поддержку США", – написал Кулеба.

Сегодня министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получит больше военной помощи от США и Норвегии.

Сергей Бережной

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