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Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь США Украине

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 20:54
Кулеба и Блинкен обсудили военную помощь США Украине - Фото
Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (Фото - МИД)

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили поставки оружия в рамках военной помощи Украине. Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

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"Оружие было главной темой моего разговора с Госсекретарем Блинкеном: мы координировали дальнейшие поставки от США и партнеров. Военная помощь Украине сокращает войну и остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за неизменную поддержку США", – написал Кулеба.

Фото – скриншот из Twitter Dmytro Kuleba
Сергей Бережной
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военная помощь дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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