Кулеба и Боррель договорились о срочном продвижении санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили реализацию шестого пакета ограничений против России и договорились о срочном продвижении санкций. Об этом Кулеба и Боррель сообщили в Twitter.

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"Позвонил Дмитрию Кулебе перед Еврокомиссией. ЕС продолжает содействовать доставке военной помощи. Договорились о срочном продвижении санкций", – написал Боррель.

Он добавил, что лидеры стран ЕС обсудят способы поддержки экспорта сельхозпродукции из Украины, а также влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба сообщил, что благодарен Боррелю за его готовность к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

"Обсудили сложности реализации 6-го пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго", – написал глава МИД.

Кулеба добавил, что продовольственная безопасность также остается в центре внимания.

20 мая G7 договорились создать продовольственный альянс для борьбы в "зерновой войне" с Россией.

29 мая, за день до начала заседания Европейского совета, страны Европейского Союза не знали, смогут ли договориться о нефтяном эмбарго против России хотя бы в урезанном формате.

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Наталия Медведева

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