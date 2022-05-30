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Кулеба и Боррель договорились о срочном продвижении санкций против России

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 05:48
Кулеба и Боррель договорились о срочном продвижении санкций против России - Фото
Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили реализацию шестого пакета ограничений против России и договорились о срочном продвижении санкций. Об этом Кулеба и Боррель сообщили в Twitter.

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"Позвонил Дмитрию Кулебе перед Еврокомиссией. ЕС продолжает содействовать доставке военной помощи. Договорились о срочном продвижении санкций", – написал Боррель.

Он добавил, что лидеры стран ЕС обсудят способы поддержки экспорта сельхозпродукции из Украины, а также влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.

Кулеба сообщил, что благодарен Боррелю за его готовность к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

"Обсудили сложности реализации 6-го пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго", – написал глава МИД.

Кулеба добавил, что продовольственная безопасность также остается в центре внимания.

  • 20 мая G7 договорились создать продовольственный альянс для борьбы в "зерновой войне" с Россией.
  • 29 мая, за день до начала заседания Европейского совета, страны Европейского Союза не знали, смогут ли договориться о нефтяном эмбарго против России хотя бы в урезанном формате.

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Наталия Медведева
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