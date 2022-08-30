Кулеба ждет от России извинений на коленях: Только тогда Украина окончательно победит

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что победа Украины в войне с Россией должна означать возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым. А окончательная победа случится тогда, когда лидер России – не обязательно Путин – приедет в Украину, станет на колено и извинится перед украинским народом, сказал он в интервью Радио Свобода.

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Министр заявил, что Украина не согласится на какие-либо территориальные уступки в обмен на мир, потому что даже "возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 годы".

Война закончится, когда Украина полностью восстановит территориальную целостность – военным или дипломатическим путем, сказал Кулеба.

"Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций. А затем наступит третья фаза – покаяние русского народа, российской элиты", – считает министр.

Он добавил, что только на этой стадии победа Украины будет окончательной.

"Настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за все зло причиненное нам. И когда это состоится, это будет окончательная победа Украины", – сказал Кулеба.

29 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет гнать российских оккупантов до самой границы.

Андрей Водяный

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