UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба ждет от России извинений на коленях: Только тогда Украина окончательно победит

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 23:41
Кулеба ждет от России извинений на коленях: Только тогда Украина окончательно победит - Фото
Фото: EPA

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что победа Украины в войне с Россией должна означать возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым. А окончательная победа случится тогда, когда лидер России – не обязательно Путин – приедет в Украину, станет на колено и извинится перед украинским народом, сказал он в интервью Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр заявил, что Украина не согласится на какие-либо территориальные уступки в обмен на мир, потому что даже "возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 годы".

Война закончится, когда Украина полностью восстановит территориальную целостность – военным или дипломатическим путем, сказал Кулеба.

"Потом наступит вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций. А затем наступит третья фаза – покаяние русского народа, российской элиты", – считает министр.

Он добавил, что только на этой стадии победа Украины будет окончательной.

"Настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колено перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться перед украинским народом за все зло причиненное нам. И когда это состоится, это будет окончательная победа Украины", – сказал Кулеба.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия война дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 