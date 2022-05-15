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Кулеба: Не позволим использовать дипломатию для продления страданий украинцев

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 05:30
Кулеба: Не позволим использовать дипломатию для продления страданий украинцев - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/FILIP SINGER)

Украинская дипломатия не позволит использовать переговоры для того, что продолжать страдания украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

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Кулеба подчеркнул, что за установлением режима прекращения огня должно следовать освобождение украинско территории.

"Нет ничего плохого в прекращении огня, если это первый шаг к решению, при котором украинская территория освобождается", – сказал он.

Глава МИД заявил, что не позволит использовать дипломатию для продолжения страданий украинцев.

"Мы готовы к переговорам, но мы не позволим дипломатии просто продлевать наши страдания и просто отсрочивать следующую фазу войны", – заявил Кулеба.

  • 23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговорных процессов с Россией, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет псевдореферендум в Херсоне.
Наталия Медведева
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дмитрий кулеба переговоры
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