Кулеба: Не позволим использовать дипломатию для продления страданий украинцев

Украинская дипломатия не позволит использовать переговоры для того, что продолжать страдания украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

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Кулеба подчеркнул, что за установлением режима прекращения огня должно следовать освобождение украинско территории.

"Нет ничего плохого в прекращении огня, если это первый шаг к решению, при котором украинская территория освобождается", – сказал он.

Глава МИД заявил, что не позволит использовать дипломатию для продолжения страданий украинцев.

"Мы готовы к переговорам, но мы не позволим дипломатии просто продлевать наши страдания и просто отсрочивать следующую фазу войны", – заявил Кулеба.

23 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговорных процессов с Россией, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет псевдореферендум в Херсоне.

Наталия Медведева

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