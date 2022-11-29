Кулеба о "давлении" на Украину: Я бы назвал это обсуждениями, что делать дальше
29.11.2022, 10:33
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)
"Давление" на Украину для переговоров с РФ не приняло даже мягкую форму. Скорее, это обсуждения, что делать дальше, заявил в интервью Politico министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, представление о мягком давлении на Украину преувеличено в значительной степени.
"Я бы не сказал, что его не существует, но оно не приняло форму даже мягкого давления. Я бы назвал это просто обсуждениями того, что будет дальше, как мы будем справляться с этим вместе", – подытожил глава МИД.
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