Британия на Совбезе ООН: Россия говорит о переговорах, но ее действия громче слов
Россия заявляет, что хочет переговоров, но ударами по критической инфраструктуры Украины доказывает обратное. Об этом заявил на Совбезе ООН представитель Британии Джеймс Кариуки.
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Он отметил, что на прошлой неделе Совет послал четкое послание РФ: систематические нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру – неприемлемы и должны прекратиться.
Однако Россия продолжила террор, убивая все больше мирных жителей и нанося колоссальный ущерб инфраструктуре, констатировал Кариуки.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил всеобъемлющий план прекращения войны путем переговоров – и он должен начаться с прекращения Россией односторонней агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.
"Россия говорит о том, что хочет переговоров. Но действия говорят громче слов", – заявил британский дипломат.
Кариуки добавил, что премьер Британии Риши Сунак пообещал поставить Украине дополнительные системы ПВО и усилить гуманитарную помощь.
"Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", – подытожил Кариуки.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
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