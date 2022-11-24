UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Британия на Совбезе ООН: Россия говорит о переговорах, но ее действия громче слов

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 12:38
Британия на Совбезе ООН: Россия говорит о переговорах, но ее действия громче слов - Фото
Джеймс Кариуки (скриншот видео)

Россия заявляет, что хочет переговоров, но ударами по критической инфраструктуры Украины доказывает обратное. Об этом заявил на Совбезе ООН представитель Британии Джеймс Кариуки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что на прошлой неделе Совет послал четкое послание РФ: систематические нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру – неприемлемы и должны прекратиться.

Однако Россия продолжила террор, убивая все больше мирных жителей и нанося колоссальный ущерб инфраструктуре, констатировал Кариуки.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил всеобъемлющий план прекращения войны путем переговоров – и он должен начаться с прекращения Россией односторонней агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

"Россия говорит о том, что хочет переговоров. Но действия говорят громче слов", – заявил британский дипломат.

Кариуки добавил, что премьер Британии Риши Сунак пообещал поставить Украине дополнительные системы ПВО и усилить гуманитарную помощь.

"Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", – подытожил Кариуки.

Читайте также: Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН Великобритания совбез джеймс кариуки
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 