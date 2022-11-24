Британия на Совбезе ООН: Россия говорит о переговорах, но ее действия громче слов

Россия заявляет, что хочет переговоров, но ударами по критической инфраструктуры Украины доказывает обратное. Об этом заявил на Совбезе ООН представитель Британии Джеймс Кариуки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что на прошлой неделе Совет послал четкое послание РФ: систематические нападения на гражданское население и критическую инфраструктуру – неприемлемы и должны прекратиться.

Однако Россия продолжила террор, убивая все больше мирных жителей и нанося колоссальный ущерб инфраструктуре, констатировал Кариуки.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил всеобъемлющий план прекращения войны путем переговоров – и он должен начаться с прекращения Россией односторонней агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

"Россия говорит о том, что хочет переговоров. Но действия говорят громче слов", – заявил британский дипломат.

Кариуки добавил, что премьер Британии Риши Сунак пообещал поставить Украине дополнительные системы ПВО и усилить гуманитарную помощь.

"Мы продолжим поддерживать Украину в ее борьбе за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", – подытожил Кариуки.

Читайте также: Небензя в ООН обвинил в жертвах и разрушениях ПВО Украины. Кислица: Его место в аду вечно

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.