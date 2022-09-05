Кулеба о росте цен в ЕС: Нужно быстрее победить Путина, чтобы он не вредил Европе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решением проблемы роста цен в Европейском союзе максимальную поддержку Украины, чтобы она могла быстрее выиграть войну с Россией. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, причиной роста цен и тарифов на коммунальные услуги в странах ЕС явлется война России против Украины и энергетический шантаж Европы.

Решением Кулеба назвал максимальную поддержку Украины, чтобы она могла быстрее победить Россию и диктатора Владимира Путина, который не сможет вредить Европе после поражения.

4 сентября в немецком городе Кельне прошел митинг в поддержку России с требованием к властям Германии прекратить поставки оружия Украины. По данным Reuters, в демонстрации приняли участие около 2000 человек – в основном русскоязычная диаспора, проживающая в Германии.

3 сентября еще большая антиправительственная акция прошла в центре Праги. Митингующие протестовали из-за инфляции, но также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после субботнего митинга заявил, что в стране работает российская пропаганда и дезинформация, и "кто-то им просто поддается". Его заместитель Вит Ракушан добавил, что экономические проблемы не повод для сближения с путинской Россией.

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Дмитро Гриниченко

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