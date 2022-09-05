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Кулеба о росте цен в ЕС: Нужно быстрее победить Путина, чтобы он не вредил Европе

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 11:52
Кулеба о росте цен в ЕС: Нужно быстрее победить Путина, чтобы он не вредил Европе - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал решением проблемы роста цен в Европейском союзе максимальную поддержку Украины, чтобы она могла быстрее выиграть войну с Россией. Об этом он написал в Twitter. 

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По его словам, причиной роста цен и тарифов на коммунальные услуги в странах ЕС явлется война России против Украины и энергетический шантаж Европы. 

Решением Кулеба назвал максимальную поддержку Украины, чтобы она могла быстрее победить Россию и диктатора Владимира Путина, который не сможет вредить Европе после поражения. 

  • 4 сентября в немецком городе Кельне прошел митинг в поддержку России с требованием к властям Германии прекратить поставки оружия Украины. По данным Reuters, в демонстрации приняли участие около 2000 человек – в основном русскоязычная диаспора, проживающая в Германии.
  • 3 сентября еще большая антиправительственная акция прошла в центре Праги. Митингующие протестовали из-за инфляции, но также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.
  • Премьер-министр Чехии Петр Фиала после субботнего митинга заявил, что в стране работает российская пропаганда и дезинформация, и "кто-то им просто поддается". Его заместитель Вит Ракушан добавил, что экономические проблемы не повод для сближения с путинской Россией.

Читайте также: МИД – о пророссийских митингах в Праге и Кельне: Подобные шабаши недопустимы

Дмитро Гриниченко
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Россия война евросоюз дмитрий кулеба
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