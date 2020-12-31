Кулеба об администрации Байдена: Ожидаем рок-н-ролла, хотим драйвовых отношений с США

Украина хочет драйвовых отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, а основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика. Об этом рассказал в интервью ТСН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с США. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства", – сказал он.

По его словам, сотрудничество по вопросам безопасности – это "стопроцентный приоритет". Второе ключевое направление – вопрос реализации реформ, и США "могут серьезно помочь в укреплении страны изнутри". А третий – отношения в экономической сфере: инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках.

"По этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем. Но вы (журналист, - ред.) спросили о трех приоритетах, это они", – добавил он.

28 декабря Кулеба заявил, что Байден очень хорошо знает, что такое Украина. Глава МИД надеется "на новое, особенное качество сотрудничества" с США при его правлении.

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Марк Сировой

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